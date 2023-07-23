В Башкирии из-за сильного ветра два человека на сапбордах застряли на водоемах

Фото: госкомитет РБ по ЧС

В минувшую субботу в Башкирии наблюдался сильный ветер и кратковременные дожди. Из-за сильных порывов в разных районах республики на водоемах попали в беду два человека.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, 22 июля на реке Юрюзань около деревни Махмутово Салаватского района республики спасатели заметили 20-летнего молодого человека на сапборде. Из-за ветра он отстал от группы и не мог выбраться на берег. Спасатели эвакуировали его и вместе с доской доставили на место стоянки группы.

Похожий случай произошел в Абзелиловском районе Башкирии, на озере Банное. Мужчина катался на сапборде и из-за сильного ветра застрял на водоеме на 1,5 часа – он не мог самостоятельно добраться до берега. К счастью, его заметили сотрудники санатория и помогли добраться до суши, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.