Под Уфой задержали водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии

Фото: МВД по РБ

В Уфимском районе Башкирии сотрудники полиции по горячим следам нашли и задержали предполагаемого виновника смертельной аварии.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, накануне в отдел полиции по Уфимскому району обратились родственники 38-летнего местного жителя с заявлением о его пропаже. На следующий день полицейские нашли его тело в овраге неподалеку от родного села – он был насмерть сбит машиной. В тот же день оперативники вышли на след предполагаемого виновника ДТП.

Подозреваемым в смертельном наезде на пешехода оказался неоднократно судимый 59-летний житель Уфимского района Башкирии. Разыскать его помогли следы автомобильной краски, которые обнаружили стражи порядка на месте аварии и записи с камер наружного наблюдения.

По предварительной версии, нетрезвый житель деревни Якшиваново сел за руль ВАЗ-2121 вечером, 15 июля и поехал за алкоголем в соседнюю деревню Горново. По словам самого подозреваемого, во время движения он сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Испугавшись, мужчина покинул место ДТП и спрятал машину в гараже. В ходе следствия он дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

На данный момент сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом и оставления места происшествия. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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