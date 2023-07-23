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НовостиОбщество23 июля 2023 7:11

В Башкирии из-за ремонта моста перекроют движение по трассе Стерлитамак-Белорецк

Перекрытый участок расположен в Бурзянском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии из-за ремонта моста через реку Большой Нугуш перекроют участок трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии, с сегодняшнего дня, 23 июля, в Бурзянском районе республики полностью перекроют движение транспорта по дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на участке 106+574 километрах. Движение закрывают, чтобы отремонтировать мост через реку Большой Нугуш около села Бретяк.

О времени перекрытия не сообщается – в министерстве отмечают, что об открытии движения сообщат дополнительно. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

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