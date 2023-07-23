В Башкирии локализовали еще два лесных пожара на площади более 8 гектаров

Фото: МЧС по РБ

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, на данный момент в республике действуют два лесных пожара общей площадью более 8 гектаров.

Как пояснили в пресс-службе экстренного ведомства, пожары локализованы, угрозы населенным пунктам нет. Один очаг на площади 5,5 гектаров находится в Зилаирском районе республики, а второй на территории Белорецкого района на площади 2,9 гектаров. В тушении принимают участие 66 человек и 23 единицы техники, ситуация находится под контролем.

Примечательно, что второй очаг находится неподалеку от села Узян, где неделю назад уже бушевал лесной пожар. Тогда при его тушении в огненную западню попали 24 человека, принимавшие участие в тушении. Благодаря мастерству пилотов пожарно-спасательного вертолета госкомитета Башкирии по ЧС их удалось спасти.

Всего с начала пожароопасного сезона в 2023 году в Башкирии возникли 128 природных пожаров на площади 3465 гектаров.

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