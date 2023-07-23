В Башкирии при пожаре в частном доме пострадала сельчанка

Фото: МЧС по РБ

В минувшую пятницу, 22 июля, в Туймазинском районе Башкирии при пожаре в частном доме пострадала 52-летняя женщина. По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в селе Николаевка на улице Набережной.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пожар в доме потушили силами сотрудников пожарной охраны села Кандры и добровольцами пожарной команды Николаевского сельсовета. В результате ЧП пострадала местная жительница, с сильными ожогами ее госпитализировали в Туймазинскую районную больницу.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют дознаватели МЧС России.

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