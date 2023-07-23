Жителей башкирского Зауралья напугал медведь, разгуливающий около детского лагеря

Фото: скриншот видеоролика

На днях жители Башкирии услышали и увидели около детского лагеря «Орленок», что неподалеку от села Старый Сибай медведя. Местные жители услышали рев во время сбора лесных ягод и поспешили уехать подальше на автомобиле.

Сообщение о присутствии медведя неподалеку от Сибая появилось 19 июля в местном сообществе «Сибай Подслушано в Зауралье». Подписчики выложили видеоролик, снятый с необычного ракурса. На видео видно, как собака с камерой на ошейнике прогоняет медведя.

Кроме того, авторы ролика сообщили, что неподалеку от места, где они собирали ягоду, местный пастух пас стало лошадей. Услышав громкий рев медведя, он также увел стадо подальше. По словам очевидцев, косолапый мог появиться в этом районе из-за бушевавших недавно лесных пожаров. Из-за них зверю пришлось покинуть привычные места обитания и отправиться на поиски пищи в другое место.

Информацию о присутствии медведя в этом районе в своем телеграм-канале опубликовала пресс-служба министерства экологии Башкирии.

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