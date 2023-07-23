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НовостиПроисшествия23 июля 2023 4:30

В Башкирии на Нугушском водохранилище столкнулись катер и лодка, пострадал один человек

Мужчину с травмой грудной клетки вытащили из воды очевидцы и спасатели
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В минувшую субботу, 23 июля, на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии произошло ЧП. По данным регионального управления МЧС в вечернее время на воде столкнулись катер и лодка.

В момент происшествия в катере находились 6 человек и два человека плыли в лодке. В результате столкновения пострадал 35-летний мужчина, находивший в лодке.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, он получил травму грудной клетки и был спасен очевидцами и спасателями. После удара двух судов оказался в воде и при этом, как выяснилось позднее, находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, его вовремя достали из воды на берег.

Пострадавшего передали прибывшей бригаде скорой помощи и госпитализировали в Мелеузовскую ЦРБ. Обстоятельства инцидента выясняются, проводятся оперативно-следственные действия.

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