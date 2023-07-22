«Я просто рыдала»: Гульназ Асаева сообщила о серьезных проблемах

Фото: соцсети Асаевой

Популярная певица Гульназ Асаева 21 июля сообщила, что через некоторое время ее ждет нужная пластическая операция. В то же время она поделилась в социальных сетях, что вмешательство пришлось перенести из-за плохих анализов.

– Сегодня у меня должна быть операция, как я и говорила ранее, но ее перенесли. Потому что я сдала повторно анализы, и там не все хорошо. Поэтому я сейчас буду лечиться, наверное недельки две-три, а потом повторно поеду на операцию, – поделилась Асаева.

Популярная исполнительница пояснила, что результаты анализов показали, что у нее слишком густая кровь. Сейчас Гульназ планирует лечиться в Казани, а затем вернуться в Уфу на операцию.

– Вчера я просто рыдала, лежала, потому что очень сильно испугалась. Сказали в клинике, что анализы были ужасные. Собрали консилиум и сказали, что если они сделают операцию, то я оттуда просто не выйду, – рассказала подробности певица.

Гульназ отметила, что хирургическое вмешательство ей нужно не только для красоты, но и по медицинским показаниям. Она намерена довести дело до конца и поправить попутно состояние компонентов крови.