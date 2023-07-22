Жители дома в городе Башкирии пострадали от нашествия блох

Фото: архив КП

Жительница Мелеуза Гузель Х. обратилась в социальных сетях в комментариях к посту главы Башкирии Радия Хабирова с просьбой помочь ей и ее соседям по дому на улице 32-й микрорайон. По ее словам, они страдают от нашествия блох.

– Блохи заполонили подъезд, невозможно зайти домой, все покусанны. А если человек аллергик, может кончиться всё плачевно. Мама – старый человек уже неделю квартиру обрабатывает, дома не живет, ходит ночевать к родственникам, – пожаловалась пострадавшая.

Женщина попросила местные власти разобраться с ситуацией и обработать от насекомых подвал, чердак и подъезд. Ответ ей поступил от заместителя главы администрации Мелеузовского района Азата Кильдебаева. Чиновник сообщил, что 21 июля специалисты управляющей компании обработали подвал и второй подъезд. Полностью обработку планируют провести 24-25 числа.

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