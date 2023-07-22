После столкновения с фургоном на месте аварии погиб мотоциклист из Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Белорецком районе Башкирии сегодня, 22 июля, произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

По предоставленным данным, авария зарегистрирована около 15:00 на улице Станция Нура в Белорецке. Предварительно известно о столкновении мотоцикла "Иж Планета-3" и фургона "ГАЗель".

В результате аварии на месте происшествия скончался мотоциклист. В ведомстве уточнили, что у него не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.