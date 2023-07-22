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НовостиПроисшествия22 июля 2023 13:47

После столкновения с фургоном на месте аварии погиб мотоциклист из Башкирии

У погибшего при себе не было водительских прав
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Белорецком районе Башкирии сегодня, 22 июля, произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

По предоставленным данным, авария зарегистрирована около 15:00 на улице Станция Нура в Белорецке. Предварительно известно о столкновении мотоцикла "Иж Планета-3" и фургона "ГАЗель".

В результате аварии на месте происшествия скончался мотоциклист. В ведомстве уточнили, что у него не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

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