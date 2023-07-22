Спасатели пообещали резкое ухудшение погоды в Башкирии

Фото: архив КП

На сайте МЧС Башкирии появилось штормовое предупреждение. Спасатели спрогнозировали ухудшение погоды 23 июля. По предоставленным данным, в республике ожидают грозы, туманы и порывистый ветер.

В предупреждении сказано, что средняя скорость ветра будет 5-10 м/с. При грозе ветер будет порывистым. Туман накроет регион ночью и утром. Видимость в нем составит до 500 м.

Ночью температура воздуха составит +11, +16°, днем +21, +26°.

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