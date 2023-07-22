В Башкирии на 0,5% выросла средняя стоимость бензина

Фото: архив КП

В 82 регионах страны за неделю с 11 по 17 июля подорожало топливо, следует из доклада Росстата. Среди таких регионов оказалась и Башкирия. По предоставленным, бензин за указанный период вырос на 0,5%.

В среднем, по информации экспертов, бензин вырос с 50,11 до 50,37 руб. Средняя стоимость АИ-92 теперь составляет 48,05 руб., АИ-95 вырос до 51,79 руб., АИ-98 – до 61,24 руб. Дизельное топливо теперь стоит 57,56 руб.

Сильнее всего бензин подорожал в Дагестане – 1,6%, Ямало-Ненецком округе – 1,5%, а также в Астраханской области – 1,2%.

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