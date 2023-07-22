В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Данила Закирова

Фото: пресс-служба администрации Гафурийского района

В Гафурийском районе Башкирии накануне, 21 июля, проводили в последний путь погибшего в СВО Данила Закирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

По предоставленным данным, уроженец республики родился в деревне Ташбукан Гафурийского района, учился в школе села Красноусольский, после поступил в Аурагзинский многопрофильный колледж. После окончания его призвали на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, затем он принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. В зоне проведения боевых действий на Украине оказался в сентябре 2022 года. Данил Закиров погиб 6 июля 2023 года. Церемония прощания прошла в селе Красноусольский. За заслуги перед Отечеством его наградили посмертно орденом Мужества.

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