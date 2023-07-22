В реке около поселка Башкирии нашли тело мужчины в одежде

Фото: архив КП

По данным МЧС Башкирии, под утро в Туймазинском районе обнаружили тело мужчины в реке. Спасатели уточнили, что погибший находился в реке Ик.

Его тело нашли сегодня, 22 июля, под утро в районе Ильчимбетово местные жители. В настоящий момент личность погибшего устанавливается.

Спасатели уточнили, что погибшего извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы выяснить причины случившегося.

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