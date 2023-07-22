В День работника торговли премьер-министр Башкирии опубликовал поздравление

Фото: Андрей Назаров

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 22 июля поздравил с профессиональным праздником работников торговли. Пост с поздравлением он опубликовал на странице своих социальных сетей. Премьер-министр также отметил, что в республике активно развивается отрасль торговли, что является заслугой всех, кто в ней задействован.

Так, по информации Назарова, за пять месяцев оборот розничной торговли вырос на 12,5 млрд рублей до 471 млрд руб. В оптовой торговле рост составил 35,5 млрд руб. до 538 млрд руб. Инвестиции в сферу торговли в первом квартиле составили 1,2 млрд руб.

Он также отметил, что в магазинах республике все чаще можно встретить «Продукт Башкортостана», добавив, что продукция 148 дипломантов представлена во всех регионах страны, еше 27 поставляют товары на экспорт.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках