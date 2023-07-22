Ночью произошел пожар в ТЦ «Простор» в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью произошел пожар в ТЦ «Простор» на улице Жукова в Уфе. По предоставленным данным, сработала автоматическая пожарная сигнализация.

В ведомстве сообщили, что огонь повредил в одном из павильонов вывеску на первом этаже. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Администрация эвакуировала с места ЧП 15 человек. Пострадавших и погибших нет.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследованием занимается дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках