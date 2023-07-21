Жительница Башкирии отдала «чародеям» более 1,3 млн рублей за снятие порчи

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Пенсионерка из Нефтекамска лишилась большой суммы денег, доверившись «экстрасенсам». Маги обещали 65-летней женщине снять порчу. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Объявление о снятии проклятий пенсионерка увидела по телевизору. Она позвонила по указанному в рекламу телефону и лжецелители сразу же увидели, что на горожанке страшная порча. Экстрасенсы напугали женщину, заявив, что членов ее семьи ждет смерть. Тогда ошарашенной горожанке мошенники предложили сеансы по телефону, чтобы избавиться от проклятия.

Раз за разом маги выманивали у женщины большие суммы денег. Когда личные сбережения пенсионерки кончились, она взяла займ. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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