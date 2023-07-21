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НовостиОбщество21 июля 2023 17:00

В Башкирии с начала 2023 года в пожарах погибли 156 человек

Спасатели рассказали о причинах возгораний со смертельным исходом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии рассказали о причинах гибели людей при пожарах

В Башкирии рассказали о причинах гибели людей при пожарах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии с начала 2023 года смертельные пожары унесли жизни 156 человек. Такую статистику 21 июля озвучили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

По информации спасателей, наиболее частой причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении. Также в рейтинг попала неправильная эксплуатация электрооборудования.

В госкомитете жителям Башкирии порекомендовали приобрести пожарный извещатель, а также отказаться от курения в помещении и не перегружать электросети.

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