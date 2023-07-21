МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По сообщению МЧС республики, в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.

- 22 июля по Башкирии в отдельных районах пройдут грозы, днем местами порывы ветра до 15-20 м/с, - говорится в экстренном обращении ведомства.

Также водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах: при тумане она снизится до 500 метров.

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