Шесть несанкционированных свалок ликвидируют в Башкирии

В Башкирии ликвидируют шесть несанкционированных свалок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Баймаке, Благовещенске, Давлеканово, Стерлитамаке, Сибае и Кумертау ликвидируют несанкционированные места накопления мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии. Уточняется, что в пяти городах свалки будут устранены уже в этом году.

— На текущий момент готовность свалки в Баймаке оставляет 90%, Сибае — 55%, Стерлитамаке — 60%, Давлеканово — 55%, Благовещенске — 45%, Кумертау — 40%, — рассказали в ведомстве.

В 2024 году работы завершатся и в Кумертау.

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