В Башкирии семеро мужчин похитили двоих человек и увезли их в машине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии осудят семерых жителей Куюргазинского района, обвиняемых в похищении людей и незаконном проникновение в жилище. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, прошлым летом в селе Якшимбетово между двумя мужчинами произошел конфликт. Затаив обиду, сельчанин позвал своих знакомых разобраться с оппонентом. Мужчины решили похитить обидчика и избить его.

На следующий день сообщники прибыли в населенный пункт. Чтобы узнать адрес будущей жертвы, они случайного прохожего, посадили его в автомобиль, дважды выстрелив в ногу из травматического пистолета.

- Прибыв к дому жителя села, обвиняемые, скрывая лица балаклавами, вооружившись оружием, представляясь сотрудниками силовых структур, незаконно проникли в дом к мужчине и увезли его на машине, а после переместили в багажник, - рассказали в прокуратуре. - В пути следования злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.

Во время следствия обвиняемые частично признали вину. Сейчас они ожидают суда, который определит их дальнейшую судьбу.

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