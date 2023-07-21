Грозы и 26-градусная жара прогнозируется в Башкирии в выходные

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в ближайшие выходные. По сообщению синоптиков Башгидрометцентра, в республике ожидаются опасные природные явления: грозы, ливни и порывистый ветер.

Так, завтра, 22 июля в Башкирии прогнозируется 26-градусная жара. Во многих районах республики ожидаются дожди и грозы.

- Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +21,+26°, - говорится в прогнозе метеорологов.

Характер погоды не поменяется и в воскресенье, 23 июля, однако ветер утихнет.

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