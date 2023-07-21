Меньше чем за три года в Башкирии создали более 1 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест

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Меньше чем за три года благодаря Евразийскому научно-образовательному центру в Башкирии организовали 1 036 новых высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Центр развития компетенций НОЦ с момента начала работы в 2021 году обучил 2692 молодых исследователя. Главная задача учреждения – это создание конкурентоспособной команды для реализации прорывных технологий.

В центре разработали и реализовали более 20 образовательных программ по повышению компетенций у сотрудников научных и инжиниринговых подразделений и компаний, а также сформировали партнерскую сеть с ведущими университетами. В число таких вузов вошли Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет ИТМО, Томский политех, Тюменский государственный университет и другие.