В Уфе 26 июля перекроют улицу Набережную

Фото: Андрей КАРА

Улица Набережная в Уфе будет временно перекрыта в среду, 26 июля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

– С 5:00 до 8:00 будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Набережной – от ул. Сочинской до ул. Генерал-губернатора Перовского, – уточнили в администрации Уфы.

Ограничения на движение транспорта будут введены из-за «Забега Умных городов», который состоится в рамках международного форума «Умный город – Умная страна». Планируется, что участие в забеге примут 250 человек.

Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

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