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НовостиОбщество21 июля 2023 11:57

Глава Башкирии рассказал о проработавшем 43 года заслуженном враче Ражепе Юлбарисове

Медику 76 лет, и большую часть из них он помогает людям
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото со страницы главы РБ Радия Хабирова

Фото со страницы главы РБ Радия Хабирова

Житель Куюргазинского района Ражап Юлбарисов 43 года проработал врачом, является почетным гражданином и отличником здравоохранения. О нем и его истории жизни рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях. Заслуженного медика республики руководитель региона встретил на «Дне поля».

— Ражапу Рамазановичу 76 лет, и большую часть из них он помогает людям,— говорит Хабиров. — 43 года он каждый день лечил взрослых и детей, часто приходилось принимать нестандартные решения.

С супругой Ражап Юлбарисов воспитал троих детей, двое из которых пошли по стопам родителей и выбрали медицину. Старший сын пары Ришат — врач высшей категории, опытный травматолог, который решил отправиться в зону СВО. Мужчина служит командиром медсанбата. Дочь уже завершила свою карьеру и сейчас на пенсии. А вот младший сын Рамиль связал свою жизнь с предпринимательством.

Хабиров пожелал Ражапу Рамазановичу и его семье всех благ и процветания.

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