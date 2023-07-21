Глава Башкирии рассказал о проработавшем 43 года заслуженном враче Ражепе Юлбарисове

Фото со страницы главы РБ Радия Хабирова

Житель Куюргазинского района Ражап Юлбарисов 43 года проработал врачом, является почетным гражданином и отличником здравоохранения. О нем и его истории жизни рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях. Заслуженного медика республики руководитель региона встретил на «Дне поля».

— Ражапу Рамазановичу 76 лет, и большую часть из них он помогает людям,— говорит Хабиров. — 43 года он каждый день лечил взрослых и детей, часто приходилось принимать нестандартные решения.

С супругой Ражап Юлбарисов воспитал троих детей, двое из которых пошли по стопам родителей и выбрали медицину. Старший сын пары Ришат — врач высшей категории, опытный травматолог, который решил отправиться в зону СВО. Мужчина служит командиром медсанбата. Дочь уже завершила свою карьеру и сейчас на пенсии. А вот младший сын Рамиль связал свою жизнь с предпринимательством.

Хабиров пожелал Ражапу Рамазановичу и его семье всех благ и процветания.

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