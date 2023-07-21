Житель Уфы купил чужие паспортные данные и оформлял на них займы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 41-летний мужчина купил в интернете паспортные данные, принадлежащие женщине, и стал оформлять на ее имя кредиты. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, уфимец на одном из сайтов взял кредит в пять тысяч рублей, чтобы потратить их на свои нужды, однако заплатить по счетам не смог. Тогда он решил попробовать вновь оформить займ, но все попытки были тщетны, ни один банк не давал новый кредит.

Теперь мужчина стал главным фигурантом уголовного дела, которое было заведено по статье «Мошенничество».

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд, - заключили в МВД.

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