В зоне СВО пропал боец из Башкирии

В зоне специальной военной операции пропал 29-летний боец из Башкирии Максим с позывным «Тополь 55»

В зоне специальной военной операции пропал 29-летний боец из Башкирии Максим с позывным «Тополь 55». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин.

По словам чиновника, последний раз военнослужащий выходил на связь с родными 9 сентября прошлого года. В то же время его сослуживцы рассказали, что они попали в окружение под городом Изюмом.

Из особых примет у мужчины есть две татуировки – на спине и правой руке.

Минигалин обратился с просьбой ко всех, кому известно, где находится Максим, или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону 112, 8(34750)2-10-02, 8(34748)3-07-10.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.