В Уфе сломавшему шею 15-летнему подростку провели редкую операцию на позвоночнике

Фото: Городская детская клиническая больница №17

В Уфе 15-летний подросток сломал шую во время купания в воде. Юноша решил прыгнуть в реку вниз головой, однако не рассчитал силу и глубину водоема и ударился о дно. Полученная травма оказалась тяжелой и едва не стоила подростку жизни.

На помощь юному уфимцу пришли нейрохирург РКБ им. Г.Г. Куватова и врачи городской детской клинической больницы №17. Они провели на позвоночник пациента операцию, считающейся сложной, так как подобные хирургические вмешательства на детях являются редкостью и требуют высокого профессионализма.

- При поступлении в стационар подростку в срочном порядке выполнили КТ, МРТ-исследования которые показали - компрессионный оскольчатый перелом тела и дужки позвонка. Опасность заключалась в том, что отломленная часть позвонка может смещаться дальше и повредить спинной мозг, вследствие чего могут быть грубые неврологические нарушения со стороны верхних и нижних конечностей, - рассказали специалисты.

Подростка прооперировали с помощью метода корпородез и установили пластину. Уже на следующий день подростка вертикализировали.

Врачи обратились к родителям и детям с просьбой не купаться в необорудованных местах и не забывать о правилах безопасности.

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