Десятки домов в Уфе останутся без воды на следующей неделе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Калининского и Орджоникидзевском районов Уфы на следующей неделе предстоит запастись чайниками и тазиками: грядет отключение горячей и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Так, с 11 утра до семи вечера 24 июля десятки домов в Калининском районе будут отключены от водоснабжения. Коммунальные неудобства коснутся жильцов, проживающих по улицам:

- Почтовая, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 36, 36а, 38, 40, 42;

- пер. Почтовый, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24;

- ул.Советов, 18; ул. Сосновая, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 17, 20;

- ул. Угловая, 1, 1/1, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 15/1, 17;

- ул. Восточная, 1, 1а, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37а;

- ул. Изыскателей, 1/1.

В среду, 26 июля, с 11 утра до шести вечера не будет ни горячей, ни холодной воды на Архитектурной улице, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, а также в доме №36 на Ульяновых.

На следующий день, 27 июля, отключение холодной воды запланировано в домах на Транспортной, 46/2, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4; бульваре Т. Янаби, 28, 30, 30/1; Мушникова, 20. Как сообщает «Уфаводоканал», коммунальные неудобства продлятся несколько часов - с 10:00 до 20:00.

Уфимцев просят проявить понимание и приносят свои извинения.

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