Более 2,6 млн рублей отдал мошенникам житель Башкирии, желая заработать на инвестициях

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Салавате 56-летний местный житель, который хотел заработать на инвестициях, лишился крупной суммы денег. Мужчина доверился лжеброкерам, которые выманивали у него большие суммы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

В отделении полиции пострадавший мужчина сообщил, что хотел приумножить свои сбережения и выбрал для этого инвестиции. Он зашел на сайт известного банка и оставил заявку, через некоторое время на нее ответил «работник» финансовой компании и дал четкий алгоритм действий.

- Звонивший попросил его установить на свой телефон приложение Skype и еще одно приложение, а после сказал, что соединит его со специалистом, который занимается инвестициями. Далее через популярный мессенджер ему поступил звонок от лжеспециалиста, который выудил у потерпевшего информацию об используемых им приложениях банка. Через Skype мошенник видел все операции, которые производились, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сначала мужчина внес 10 тысяч рублей, а когда увидел, что вложение принесло ему прибыль, решил увеличить взносы. Так, в течение трех недель мужчина вложил в лжеинвестиции и свои сбережения, и один миллион рублей, взятый в кредит. Общая сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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