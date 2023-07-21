Фото: Башкультнаследие

В Уфе признали объектом культурного наследия ансамбль застройки Черниковска. Соответствующий приказ, подписанный исполняющим обязанности начальника Башкультналедия Салаватом Кулбахтиным, был опубликован на портале правовой информации Башкирии.

Застройку 1950-х годов от дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа», согласно документу, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения народов России. Частично сюда вошла и застройка по обе стороны от улицы Первомайская.

Приказом также утверждены границы территории жилого дома проекта архитектора Голосова на Первомайской, 28. Участок разрешено благоустраивать и озеленять. Кроме того, можно проводить капитальный ремонт линейных объектов, обновление дорог, проездов, тротуаров и дорожек, не нарушающих целостность, установку на фасаде мемориальных досок, вывесок и средств наружной информации высотой не больше метра.

Однако при этом запрещается возводить объекты капитального строительства, проводить земляные, мелиоративные и другие виды работ. Также нельзя использовать создающие динамические нагрузки технологии и засорять территорию какими-либо отходами.

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