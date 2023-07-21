В Башкирии провели краниопластику девушке, жившей 3 года с «дырой во лбу»

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Врачи больницы башкирского города Салават провели операцию по исправлению дефектов черепа 18-летней девушке. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Три года назад девушка попала в серьезное ДТП, в результате которого ей раздробило лобную кость. У жительницы Салавата, по словам Рахматуллина, буквально образовалась «дыра во лбу». Нейрохирурги выполнили трепанацию и удалили осколки черепа.

Затем наступил долгий период восстановления. Все это время девушка ходила с длинной челкой, чтобы скрыть косметический дефект. Спустя три года девушке выполнили краниопластику титановой пластиной.

– Хирурги сделали разрез по краю волосистой части, чтобы достичь максимального косметического эффекта. Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка выписана на шестые сутки после операции, – рассказал глава Минздрава Башкирии.

Сейчас рубец, оставшийся после операции, стал практически незаметен. А от челки девушка отказалась уже на второй день после краниопластики.

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