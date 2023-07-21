В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo пострадал пьяный электросамокатчик

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера около полуночи, 20 июля, в Орджоникидзевском районе Башкирии в ДТП пострадал электросамокатчик. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дом №62 на улице Вологодская. 43-летний водитель за рулем Volkswagen Polo врезался в пешехода на электросамокате. 40-летний мужчина получил травму головы. Его доставили в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. Известно, что в момент происшествия пострадавший был пьян.

По факту произошедшего было начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.