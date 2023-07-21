Ограничение движения на участке улицы Пушкина в Уфе продлили до 23 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе ограничение движения транспорта на участке улицы Пушкина продлили до 23 июля. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры из-за монтажа байпасной линии и замены старых труб на новые на участке от улицы Аксакова до Карла Маркса были введены 15 июля. Они должны были продлиться до 21 числа. По словам представителей мэрии столицы Башкирии, в ходе ремонта тепловой сети возникла необходимость выноса коммуникаций других организаций и газопровода. В связи с этим срок закрытия проезжей части был продлен на два дня.

Администрация Уфы рекомендует жителям и гостям города заблаговременно планировать маршрут своего движения.

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