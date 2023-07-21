В Уфе в ДТП с Hyundai Creta пострадал 12-летний мотоциклист

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 20 июля, в Уфе в ДТП пострадал несовершеннолетний. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №91/Б по улице Рощинская села Нагаево. 42-летний мужчина за рулем Hyundai Creta во время поворота врезался в мотоцикл BSE T5 Factory Blue. В результате произошедшего 12-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, его доставили в медучреждение, после оказания помощи подростка отпустили.

По факту происшествия было начато административное расследование.

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