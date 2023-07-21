Число самозанятых в Башкирии выросло на 53,2%

Фото: vk.com/agnazarov

В Башкирии выросло количество самозанятых. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

К началу текущего месяца в регионе было зарегистрировано 153,4 тысяч самозанятых, что на 53,2% больше с аналогичным периодом 2022 года. За шесть месяцев 2023-го самозанятые перечислили в бюджет Башкирии 197,1 миллиона рублей – это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Глава регионального правительства считает, что одна из ключевых причин роста количества самозанятых – это улучшение в республике условий ведения бизнеса и применение упрощенного механизма уплаты налога.

По словам Назарова, самозанятые могут воспользоваться такими мерами поддержки бизнеса как микрозаймы, гарантийная поддержка, гранты, субсидии, а также безвозмездные услуги по повышению компетенций, оформлению электронной подписи, созданию сайтов и пр.

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