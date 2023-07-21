В Башкирии в пожаре погиб 58-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 20 июля, в Аскинском районе Башкирии в пожаре погиб человек. Об этом рассказал пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в деревне Кубиязы на территории частного домовладения по улице Садовая. На место ЧП были направлены пожарные МЧС. По прибытии специалисты чрезвычайной службы обнаружили полыхающие бревенчатый дом и баню.

К сожалению, в ходе тушения пожарные обнаружили труп 58-летнего мужчины. Дознавателю МЧС в ходе расследования предварительно удалось выяснить, что покойный сам был виновником произошедшего инцидента.

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