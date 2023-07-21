В Башкирии в ДТП с Gazel Next и Opel Zafira пострадали мать и ее 3 детей

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня ночью, 21 июля, в Кушнаренковском районе в ДТП пострадали дети. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на трассе M-7. На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета региона по ЧС. По прибытию выяснилось, что здесь произошло столкновение Gazel Next и Opel Zafira, оба автомобиля впоследствии съехали в кювет.

В результате случившегося пострадали четыре пассажира: 40-летняя мать и ее трое детей 5, 10 и 12 лет. Спасатели транспортировали пострадавших до машины скорой помощи.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали водителей в Госкомитете республики по ЧС.

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