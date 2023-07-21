Отец 8 детей из Башкирии отправился добровольцем в зону СВО

Фото: «Благоварские вести»

Многодетный отец из Благоварского района Башкирии отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом рассказала газета «Благоварские вести».

Боец с позывным «Тарзан» 10 лет проработал в милиции. Служил в Таджикистане в 1994 году. У него восемь детей: старшему ребенку уже скоро исполнится 34 года, а младшей дочери сейчас всего лишь три.

По словам мужчины, у него богатый жизненный опыт и за свои годы ему удалось преодолеть множество испытаний, и потому будущие трудности в зоне спецоперации перед отправкой его не испугали.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.