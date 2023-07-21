Жительнице Башкирии понадобилась помощь, чтобы вытащить палец из стиральной машины

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера, 20 июля, жительнице Башкирии понадобилась помощь, чтобы вытащить палец из бытовой техники. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям .

Инцидент случился в городе Кумертау. У 26-летней девушки застрял палец в стиральной машине. Ей пришлось вызвать спасателей.

Прибывшие специалисты разобрали поверхность бытовой техники и помогли освободиться встревоженной девушке.

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