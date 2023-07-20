Жители Башкирии засудили соседа, который оскорблял их в домовом чате

Жители многоквартирного дома в башкирском городе Салавате засудили соседа, который оскорблял их в общем чате

Жители многоквартирного дома в башкирском городе Салавате засудили соседа, который оскорблял их в общем чате в одном из мессенджеров. Об этом сообщило местное издание «Выбор».

Горожанин позволил себе оскорбления в переписке с соседями одной из квартир. Свои слова он сдобрил матом. Потерпевшая сторона не стала мириться с таким поведением и обратилась в прокуратуру.

По обращению жителей была проведена проверка. К ней даже привлекли лингвиста. После этого против мужчины возбудили административное дело об оскорблении, совершенном через интернет. Мировой судья назначил нарушителю штраф в размере 5 тыс. рублей.

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