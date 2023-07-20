В Башкирии спасатели эвакуировали с Павловского водохранилища подвернувшую ногу женщину

Фото: Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

Жительница Башкирии подвернула ногу на берегу Павловского водохранилища и не смогла самостоятельно добраться до базы отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

На место происшествия выехали спасатели, которые оказали 69-летней пострадавшей медицинскую помощь. Сотрудники госкомитета помогли пенсионерке и ее семье добраться до базы отдыха, так как женщине было тяжело ходить.

Спасатели напоминают: в случае возникновения происшествий жителям Башкирии следует звонить по телефону «112».

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