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НовостиОбщество20 июля 2023 17:00

В Башкирии завершены поиски пропавшего 47-летнего мужчины из Уфы

Пропавший в Уфе Рустем Ахтямов найден живым
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: «Поиск детей – Уфа»

Фото: «Поиск детей – Уфа»

В Уфе прекращены поиски пропавшего 47-летнего Ахтямова Рустема. Мужчина ушел из дома 15 июля и не вернулся. Об исчезновении уфимца сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Сегодня, 20 июля, стало известно, что мужчина, нуждавшийся в медицинской помощи, найден живым. Обстоятельства его исчезновения не раскрываются.

Добавим, что уфимец уходит из дома не в первый раз. Так, в 2020 году поисковики уже выходили на его поиски.

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