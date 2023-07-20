За первые полгода 2023 года на дорогах Башкирии погибли 144 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна статистика смертности на дорогах Башкирии. Как сообщил министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александр Прядко во время коллегии ведомства, за первые шесть месяцев 2023 года произошло 1,5 тысячи аварий, в которых погибли 144 человека и получили травмы 1 810 жителей республики.

Прядко уточнил, что 219 ДТП произошли с участием несовершеннолетних. Смертельные аварии унесли жизни троих детей, еще 238 ранены.

По вине нетрезвых водителей случилось 160 ДТП. В пьяных авариях погибли 38 человек.

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