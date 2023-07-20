В Башкирии два охотники убили краснокнижного марала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии двое мужчин незаконно добыли марала. Мужчины убили оленя, внесенного в Красную книгу, и разделали его тушу, причинив ущерб в 210 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Незаконная охота была пресечена в марте 2023 года.

- Мужчины, не имея лицензии, из своего охотничьего ружья «ТОЗ» отстрелили благородного оленя, занесенного в Красную книгу РБ, охота на которого полностью запрещена, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Охотники причиненный ущерб возместили в полном объеме, однако от судимости это не спасло.

- Зилаирский межрайонный суд назначил им наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.