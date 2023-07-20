В Башкирии возбуждено дело из-за мошенничества при заключении сделок с недвижимостью

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башкирии начали расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» из-за сделок в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Ранее в эфире регионального телеканала появился сюжет о жертвах «черных риелторов». Люди лишились жилья и крупных сумм денег, некоторые из них вынуждены жить в палатке на берегу реки и мыться в водоеме.

Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

- В настоящее время сотрудниками следкома устанавливаются и допрашиваются граждане, пострадавшие от незаконных действий, а также подозреваемые, выясняются обстоятельства совершенных сделок и их правовые основания, в целях оперативного расследования и скорейшего восстановления нарушенных прав потерпевших создана следственная группа, - рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

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