«Хоронили в закрытом гробу»: в Башкирии мужчина на глазах у детей до смерти избил подругу из-за потерянного кольца

В Салаватском районе Башкирии местный житель до смерти избил сожительницу на глазах у детей из-за потерянного кольца

В Салаватском районе Башкирии местный житель до смерти избил сожительницу на глазах у детей из-за потерянного кольца. Недавно мужчины вынесли приговор по уголовному делу о нанесении тяжких телесных со смертельным исходом.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в прошлом году. Пара проживала в гражданском браке около пяти лет. В злополучный день к мужчине в гости пришли малолетние дочка от бывшей жены и племянник, в то время как его сожительница находилась у своего нового ухажера и не появлялась уже четвертые сутки. Когда женщина наконец явилась домой, ее возлюбленный заметил, что у нее на руке нету золотого кольца, которое он ей подарил. Как выяснилось, она сдала его в ломбард. Помня о слухах по поводу того, что у подруги может быть почитатель на стороне, мужчина вышел из себя и набросился на нее на глазах у гостивших детей.

– Он ударил ее в лицо кулаком. Она присела на кровать. Затем начал ладошками ударять по щекам слева и справа. Она встала, он швырнул ее, она упала и ударилась об дверь. Когда она встала у них продолжился конфликт. Начал спрашивать про кольцо и про мужчину, который появился у нее. Нанес удары в область ребер кулаком 1-2 раза. Потом опять толкнул, она ударилась о журнальный стол. Затем приподнял, начал наносить удары по ногам руками. Она так и не сказала, где кольцо. Когда она привстала, он толкнул ее, она вылетела в коридор. Затем она начала разговаривать, сказала, что хочет спать. Она легла, но у нее текла кровь с подбородка. Он взял тряпку, закрывал ей рану, но кровь не останавливалась, – говорится в материалах суда.

Мужчина вызвал сожительнице скорую помощь. Женщину госпитализировали, после чего она впала в кому и спустя непродолжительное время скончалась от травматического отека головного мозга.

На суде, помимо других свидетелей, в числе которых были и те самые дети, также выступила мать покойной. Она рассказала, что дочь пришлось «хоронить в закрытом гробу, так как на ней не было живого места – вся была в синяках и переломах». Пенсионерка добавила, что погибшая давно терпела побои и даже обращалась в полицию, но потом прощала мужчину и забирала заявление. В последний разговор матери и дочери вторая сказала, что сняла себе отдельную комнату и собирается забрать вещи у сожителя и жить отдельно.

Во время разбирательства мужчина дал признательные показания. Его признали виновным и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.