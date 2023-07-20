Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло в Уфе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в десятках домов отключат горячее водоснабжение, жильцам стоит приготовить тазики и чайники. Известно, что Таллинской, 7а произошло повреждение трубопровода, из-за чего произошло аварийное отключение водоснабжения.

С 21 июля и до устранения проблемы горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Генерала Кусимова, 11; 15; 15/1; 15/2; 17; 19; 19/1;

- ул. Дагестанская, 14; 16;14/1; 16/1; 16/2; 19/1; 21; 23; 25; 29; 35; 37; 39;

- ул. Мечтателей, 11, 6; 8.

В МУП УИС принесли жителям Уфы извинения за принесенные коммунальные неудобства.

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