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НовостиПроисшествия20 июля 2023 13:04

Почти 1 млн рублей отдал мошенникам пытавшийся сохранить сбережения житель Уфы

Возбуждено уголовное дело
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

Очередная жертва телефонных мошенников в Уфе лишилась внушительной суммы. На этот раз на удочку аферистов попал 56-летний уфимец. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчине позвонил незнакомец, который убедил его перечислить ему 826 тысяч рублей. Злоумышленник заявил, что на уфимца пытаются оформить кредит, а для этого нужно опередить мошенников.

Когда мужчина понял, что стал жертвой обмана, он обратился за помощью к сотрудникам МВД. По факту произошедшего начато разбирательство.

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