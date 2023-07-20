Почти 1 млн рублей отдал мошенникам пытавшийся сохранить сбережения житель Уфы

Фото: Юлия Пыхалова

Очередная жертва телефонных мошенников в Уфе лишилась внушительной суммы. На этот раз на удочку аферистов попал 56-летний уфимец. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчине позвонил незнакомец, который убедил его перечислить ему 826 тысяч рублей. Злоумышленник заявил, что на уфимца пытаются оформить кредит, а для этого нужно опередить мошенников.

Когда мужчина понял, что стал жертвой обмана, он обратился за помощью к сотрудникам МВД. По факту произошедшего начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.