В Башкирии простились с погибшим в СВО 28-летним Айратом Хаматхановым из Москвы

Фото со страницы Рушана Гараева в соцсетях
В Бураевском районе Башкирии простились с 28-летним Айратом Хаматхановым. Он погиб во время военной спецоперации на Украине 22 мая. О трагической гибели военнослужащего сообщил в глава района Рушан Гараев.
— Спи спокойно, Айрат, — написал Гараев в социальных сетях.
Известно, что молодой человек родился в Москве, закончил там школу и университет. Всю жизнь увлекался спортом и был призером различных соревнований по регби. До частичной мобилизации Айрат Хаматханов работал инженером-электриком.
Отец молодого человека родом из Башкирии. Айрат всегда любил приезжать на малую родину и проводить здесь время. Родственников он попросил в случае своей смерти похоронить его в селе Старотукраново.
До своего 29-летия он не дожил пару месяцев.
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