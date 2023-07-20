В Башкирии простились с погибшим в СВО 28-летним Айратом Хаматхановым из Москвы

Фото со страницы Рушана Гараева в соцсетях

В Бураевском районе Башкирии простились с 28-летним Айратом Хаматхановым. Он погиб во время военной спецоперации на Украине 22 мая. О трагической гибели военнослужащего сообщил в глава района Рушан Гараев.

— Спи спокойно, Айрат, — написал Гараев в социальных сетях.

Известно, что молодой человек родился в Москве, закончил там школу и университет. Всю жизнь увлекался спортом и был призером различных соревнований по регби. До частичной мобилизации Айрат Хаматханов работал инженером-электриком.

Отец молодого человека родом из Башкирии. Айрат всегда любил приезжать на малую родину и проводить здесь время. Родственников он попросил в случае своей смерти похоронить его в селе Старотукраново.

До своего 29-летия он не дожил пару месяцев.

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